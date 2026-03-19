Oltre 1.600 persone hanno firmato una petizione per opporsi alla proposta di costruzione di nuove strutture sulla Serenella, l’area di terra pubblica e libera situata sul lago di Como a Gravedona ed Uniti. La raccolta firme mira a preservare questa porzione di natura, che rappresenta l’ultimo lembo di territorio non edificato nella zona. La petizione sarà presentata nelle prossime riunioni del Consiglio comunale.

Più di 1.600 firme per salvare la Serenella, l’ultimo lembo di terra libero e pubblico sul lago di Como a Gravedona ed Uniti. Purtroppo però forse è tardi: diventerà lo stesso un ristorante stellato, un albergo di lusso e una Spa. A raccogliere le firme contro il progetto è stata Marta Sandra Riella, insegnante in pensione e campionessa di tennis over 70. Oltre a raccoglie 1.590 firme in pochi mesi, è riuscita ad arrivare fino in Consiglio comunale, dove l’altra sera è stata discussa la petizione. "Sono le firme di residenti, villeggianti, proprietari di seconde case, turisti, italiani e stranieri – spiega lei -. Siamo tutti preoccupati per il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - No al cemento, le firme per la Serenella in Consiglio

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