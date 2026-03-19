No a mafie e bullismo sì alla giustizia Giornata della memoria e dell’impegno

Sabato 21 marzo si terrà la Giornata della memoria dell’impegno, un momento dedicato al ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’evento coinvolge diverse associazioni e cittadini che si ritroveranno per ricordare chi ha perso la vita a causa della criminalità organizzata e del bullismo. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni concrete contro questi fenomeni.

Sabato 21 marzo si celebrerà la Giornata della memoria dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La giornata promossa da Luigi Ciotti, presidente dell’associazione Libera e istituita con una legge n. 20 dell’8 marzo 2017, si svolge ogni anno in diverse città italiane. Quest’anno sarà a Torino. Durante la cerimonia viene data lettura dei nomi e dei cognomi di tutte le vittime innocenti delle mafie, una specie di “rosario civile“, con lo scopo di promuovere la cultura della legalità sensibilizzando la cittadinanza, le scuole, le associazioni in tutta Italia. La legalità è il rispetto delle leggi e costituisce un valore fondamentale per la società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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