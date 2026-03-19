Durante gli Oscar 2026 a Los Angeles, Sean Penn ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista per il film Una battaglia dopo l’altra, che ha ottenuto complessivamente sei riconoscimenti, tra cui miglior film e miglior regia. In quella stessa occasione, Penn ha deciso di lasciare la cerimonia senza partecipare alla premiazione. Successivamente, si è recato in Ucraina, dove ha ricevuto un premio che ha suscitato emozioni tra i presenti.

Durante la serata degli Oscar 2026 a Los Angele s, Sean Penn è stato premiato come miglior attore non protagonista per il film Una battaglia dopo l’altra, contribuendo a un totale di sei riconoscimenti per la pellicola, tra cui miglior film e miglior regia. Tuttavia, al momento dell’annuncio, l’attore non era presente: a ritirare simbolicamente il premio è stato il presentatore. Come leggiamo su The Guardian, la sua assenza ha trovato spiegazione poco dopo. Penn si trovava in Ucraina, dove è arrivato per ribadire il proprio sostegno al Paese nel contesto del conflitto in corso. Nelle immagini diffuse, è stato visto per le strade di Kyiv e successivamente in un incontro ufficiale con il presidente Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Niente Oscar 2026, Sean Penn vola in Ucraina e il premio che riceve è incredibile (e fa commuovere tutti)

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