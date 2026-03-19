Un deputato ha presentato un’interrogazione riguardante l’assenza di lezioni sulle foibe nelle scuole italiane. La “Giornata del ricordo” si celebra ogni 10 febbraio per onorare i cittadini uccisi dal regime comunista jugoslavo, ma non tutti i programmi scolastici prevedono approfondimenti su questa vicenda. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche.

La “Giornata del ricordo” per i martiri delle foibe, istituita in Italia con cadenza regolare ogni 10 febbraio, serve per ricordare tutti i nostri concittadini uccisi brutalmente dal regime comunista jugoslavo. Ma evidentemente c’è chi ancora non si rassegna a studiare la storia e decide addirittura di voltarsi dall’altra parte per questioni ideologiche. Nei giorni scorsi, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, una lista di più di 40 scuole romane da cui cominciare con alcune verifiche. Il motivo? In alcuni istituti scolastici italiani e della capitale... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Niente memoria sulle foibe a scuola: Rampelli presenta un’interrogazione e la sinistra mastica amaro

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