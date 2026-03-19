Netanyahu al bar Sataf | perché il video non è del 2021

Un video di Benjamin Netanyahu nel bar Sataf sta facendo discutere, con alcune persone che affermano che la registrazione non sia recente e risalirebbe al 2021 o al 2024. La questione riguarda la data di ripresa del filmato e la sua autenticità, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle prove che supportino queste affermazioni. La discussione continua tra chi mette in dubbio la data e chi difende la versione più recente.

Circola una narrazione secondo cui il video di Benjamin Netanyahu nel bar Sataf non sarebbe recente, ma risalirebbe al 2021 o 2024. Dopo aver smentito la teoria della generazione con l’Intelligenza Artificiale, analizziamo ora le presunte “prove” utilizzate per retrodatare il filmato, dalle scritte sui display all’uso delle mascherine della scorta. Per chi ha fretta. Molti vedono la data del 2024 nel display della cassa, ma l’analisi del video originale di Netanyahu smentisce la teoria.. Le mascherine degli agenti non sono un “reperto” che provino la retrodatazione al 2021. Abbiamo rintracciato precedenti del maggio 2025 che confermano l’abitudine della sicurezza israeliana. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Netanyahu, il video del bar e il “giallo” dell’Intelligenza Artificiale. Il fact-checkingCircola un video su X e Facebook che ritrae il premier israeliano Benjamin Netanyahu all’interno di un bar nei pressi di Gerusalemme, il The Sataf,... Crans - Montana, "il rischio noto nel video del Capodanno 2020 al bar Le Constellation, barman ai ragazzi con fontanelle: 'Attenti alla schiuma'" - VIDEOL'incendio nel locale di Crans Montana dell'1 gennaio 2026 sarebbe divampato a causa delle scintilli prodotte dalle fontanelle nelle bottiglie di... Altri aggiornamenti su Netanyahu al bar Sataf perché il video... Discussioni sull' argomento Netanyahu smentisce le voci di morte in una clip social, secondo Grok si tratta di Ai; Ma quindi Benjamin Netanyahu è morto? Per i social sì, lui risponde con un caffè; Netanyahu morto e i video fake: il caso globale tra propaganda, IA e meme virali (VIDEO). Netanyahu, il video del bar e il giallo dell’intelligenza artificiale. Il fact-checkingEcco perché il video di Benjamin Netanyahu al bar The Sataf è reale L'articolo Netanyahu, il video del bar e il giallo dell’Intelligenza Artificiale. Il fact-checking proviene da Open. msn.com MEDIO ORIENTE | "Gli alleati più disponibili su Hormuz ma é troppo tardi". Così Trump durante un incontro con la premier giapponese. "Non invierò soldati in Iran. Ho detto a Netanyahu di non colpire petrolio e gas". Poi gela Takaichi: "Perché non ci avete dett - facebook.com facebook Oltre Netanyahu. Da Bennett a Golan, come si muovono i rivali in Israele in vista del voto (di N. Boffa) x.com