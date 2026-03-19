Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato della sua esperienza nel club in un’intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' in occasione dei suoi 50 anni. Ha ricordato i dieci anni trascorsi con il Milan, squadra composta da numerosi campioni, e ha menzionato la finale di Manchester come un momento indelebile della sua carriera.

Ha ammesso, anche di recente, però, che il decennio (2002-2012) trascorso al Milan è stato il periodo più bello della sua carriera. Si è divertito molto e ha vinto tantissimo: ben 10 trofei, tra cui 2 Champions League e 2 Scudetti. Ma quando ha capito che quel trasferimento avrebbe potuto cambiare la sua carriera? 'Tempesta perfetta' ha disputato 326 partite con il Milan e segnato 10 gol. Ma c'è una partita che, più di tutte, non dimenticherà mai e lo ha confessato al 'CorSera': «La finale di Manchester del 2003 contro la Juventus. È stata la mia prima. Poi da lì è diventato un obbligo arrivare in fondo alla Champions League». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nesta: “Il mio Milan era il top al mondo. Non dimenticherò mai la finale di Manchester”

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Tanti auguri Sandro Nesta! x.com

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