Neonato morto soffocato mentre la mamma sta partorendo | aperta un'inchiesta disposta autopsia

Una donna sta partorendo quando il suo neonato, affidato alla zia, muore soffocato in casa a Torino. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino. La vicenda ha attirato l'attenzione locale, mentre le autorità stanno cercando di fare chiarezza sui fatti.

Il bimbo era stato affidato alla zia, stando a quanto emerso sarebbe soffocato in casa della donna a Torino: la Procura ha aperto un'inchiesta, disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Neonato morto a Modena pochi giorni dopo il cesareo, disposta autopsia e aperta un’inchiesta

Neonato muore al Policlinico, aperta un'inchiesta e disposta l'autopsiaLa Procura della Repubblica di Modena ha aperto un fascicolo sulla morte di un neonato avvenuta nei primi giorni dell'anno al Policlinico, iscrivendo...

Una selezione di notizie su Neonato morto

Temi più discussi: Torino, bimbo muore soffocato mentre madre è in ospedale per partorire; Bimbo di 11 mesi muore soffocato da un boccone mentre la madre è in ospedale per partorire; Torino, bambino di 11 mesi muore soffocato mentre la madre è in ospedale per partorire; Bambino di 11 mesi muore soffocato in casa per un boccone di cibo, la mamma era in ospedale per partorire il fratellino.

Neonato morto soffocato mentre la mamma sta partorendo: aperta un’inchiesta, disposta autopsiaIl bimbo era stato affidato alla zia, stando a quanto emerso sarebbe soffocato in casa della donna a Torino: la Procura ha aperto un'inchiesta, disposta ... fanpage.it

Bimbo muore soffocato da un boccone di cibo mentre la madre è in ospedale per partorireA Torino un bambino di meno di un anno è morto soffocato da un boccone di cibo mentre la madre si trovava in ospedale per partorire. Il bimbo si trovava in casa con la zia, che ha attivato immediatame ... msn.com

Trieste sotto choc: neonato di cinque mesi morto, il padre è indagato per omicidio, tutti i dettagli sull’inchiesta >> https://tinyurl.com/3jn74ss6 - facebook.com facebook

Neonato morto nella culla termica, il parroco patteggia un anno x.com