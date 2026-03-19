Nel 2025 il turismo a piedi ha segnato un incredibile +56% portando oltre 300mila persone lungo i sentieri della Penisola diventando l' arma principale contro l' affollamento delle città d' arte

Nel 2025, il turismo a piedi in Italia ha registrato un aumento del 56%, coinvolgendo più di 300.000 persone che hanno percorso i sentieri della penisola. Questa crescita ha contribuito a ridurre l’affollamento nelle principali città d’arte, offrendo un’alternativa più tranquilla e sostenibile. Nel frattempo, un’Italia che valorizza il cammino come forma di viaggio si distingue da chi misura il successo delle vacanze in base ai chilometri in aereo o ai like sui social.

C ’è un’Italia che ha smesso di misurare il successo di una vacanza con i chilometri percorsi in aereo o con il numero di like ricevuti sotto l’ennesimo selfie scattato tra la folla di un posto super trend. È l’Italia dei cammini, turisti che indossano gli scarponi, caricano lo zaino sulle spalle e riscoprono come il vero lusso contemporaneo non sia la velocità, ma il possesso del proprio tempo. A confermare che non si tratti più di una moda passeggera per pochi appassionati di trekking, ma di un fenomeno che sta cambiando il volto del turismo nazionale, gli ultimi dati raccolti nel dossier di Terre di Mezzo, l’osservatorio di riferimento per il settore. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel 2025 il turismo a piedi ha segnato un incredibile +56%, portando oltre 300mila persone lungo i sentieri della Penisola, diventando l'arma principale contro l'affollamento delle città d'arte Articoli correlati Ripartono le escursioni a piedi nella penisola di Boscoforte, nel cuore delle ValliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma gli italiani viaggiano meno nella Penisola Nel 2025 registrati 476 milioni di presenze, in crescita ulteriore sul 2024L’ Italia consolida la sua seconda posizione in Europa nella classifica turistica delle presenze: nel 2024 aveva superato la Francia e lo scorso anno... Altri aggiornamenti su Nel 2025 il turismo a piedi ha segnato... Temi più discussi: Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma gli italiani viaggiano meno nella Penisola; Napoli regina del turismo: nel 2025 oltre 20 milioni di presenze; L’Italia dimenticata riparte a piedi: 300mila camminatori nei borghi abbandonati; Nevediversa 2026 di Legambiente: i dati e un manifesto per ripensare il turismo della neve. Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma gli italiani viaggiano meno nella PenisolaIn attesa di capire quale sarà l’impatto sul turismo mondiale della crisi in corso in Medio Oriente e nei Paesi del Golfo, l’Italia può guardare con soddisfazione ai risultati del 2025 che confermano ... ilsole24ore.com Terme, sport e benessere: il rilancio del turismo italianoTerme, sport e benessere: il rilancio del turismo italiano ma il comparto auspica una riforma strutturale, all'elevata domanda ... travelquotidiano.com Giuseppe Gargiulo, per tutti "GPR2", è venuto a mancare improvvisamente a soli 39 anni. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Massa Lubrense e la Penisola Sorrentina tutta, lasciando sgomenti amici, parenti e tutti coloro che l'avevano conosciuto - http - facebook.com facebook ️ Freddo dai Balcani in pieno marzo: sull’Italia centrale sta già tornando la neve. Come previsto, l’aria fredda dai Balcani sta affluendo sulla Penisola con un calo termico più marcato sulle regioni orientali. Sull’Italia centrale localmente nevica già dagli 800 x.com