Nea Myrian Laine investita e uccisa a Reggio Calabria individuato il 21enne pirata della strada

A Reggio Calabria, una donna di 29 anni di origini finlandesi è stata investita e uccisa da un giovane di 21 anni che si è dato alla fuga. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e, dopo alcune ore di indagini, è stato identificato il conducente coinvolto. La polizia ha immediatamente avviato le procedure per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nea Myrian Laine, 29enne di origini finlandesi, sarebbe stata travolta e uccisa a Reggio Calabria da un pirata della strada 21enne. Il giovane è stato raggiunto dalle autorità, interrogato e sottoposto ad esami tossicologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Reggio Calabria, 29enne investita e uccisa: pirata della strada in fugaUna donna di 29 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, è morta dopo essere stata travolta da un veicolo nella notte su viale Calabria, a... Reggio Calabria, 29enne finlandese travolta e uccisa: caccia al pirata della stradaTragedia nella notte a Reggio Calabria, dove una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere stata investita da...