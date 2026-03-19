NBA OKC inanella la decima vittoria di fila contro i Nets Atlanta inarrewstabile

L'OKC ha conquistato la decima vittoria consecutiva battendo i Nets, mentre Atlanta continua a mostrare una serie di successi senza sosta. A Los Angeles, il doppio impegno ravvicinato non ha impedito alle squadre di proseguire le loro strisce positive. Le partite si sono svolte tra martedì e mercoledì, con risultati che hanno mantenuto alta la classifica di entrambe le franchigie.

Los Angeles (Stati Uniti), 19 marzo – Neppure il doppio impegno ravvicinato ha fermato la corsa degli Oklahoma City Thunder, che hanno inanellato la decima vittoria consecutiva (la cinquantacinquesima in stagione) imponendosi sui Brooklyn Nets con un perentorio 121-92: tutto estremamente facile per i campioni in carica che, sospinti dai 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander (130° match di fila in cui il canadese ha almeno raggiunto almeno quota 20), hanno indirizzato le sorti del match con il 60-24 messo a segno nel primo tempo e poi hanno innestato il pilota automatico. Meglio dei Thunder stanno facendo soltanto gli Atlanta Hawks, che hanno inanellato l’undicesima perla consecutiva sbancando Dallas con un perentorio 135-120 rifilato ai Mavericks. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, OKC inanella la decima vittoria di fila contro i Nets. Atlanta inarrewstabile Articoli correlati NBA, va ai Pistons il big match contro i Thunder. Decima vittoria di fila per gli SpursDetroit (Stati Uniti), 26 febbraio 2026 – L’attesissimo scontro tra prime della classe di Est ed Ovest è andato ai Detroit Pistons che hanno... NBA, gli Spurs battono i Nets e centrano l'undicesimo sigillo di filaSan Antonio (Stati Uniti), 27 febbraio 2026 – I San Antonio Spurs sono senza alcun dubbio la squadra più in forma del momento in NBA. Approfondimenti e contenuti su NBA OKC inanella la decima vittoria di... NBA, OKC inanella la decima vittoria di fila contro i Nets. Atlanta inarrewstabileLos Angeles (Stati Uniti), 19 marzo – Neppure il doppio impegno ravvicinato ha fermato la corsa degli Oklahoma City Thunder, che hanno inanellato la decima vittoria consecutiva (la cinquantacinquesima ... sport.quotidiano.net OKC arriva a 50, Detroit subisce la rimonta: ecco i risultati della notte NBA! – VIDEOSesta vittoria di fila per Atlanta, si fermano i TWolves, ruggiscono Giannis e Kawhi: ecco i risultati della notte di NBA. generationsport.it