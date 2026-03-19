Nasce PerDirtiChe il nuovo brand di Lucebianca azienda produttrice di LeBebé

È stato presentato oggi “PerDirtiChe”, il nuovo marchio di Lucebianca, azienda nota per la produzione di LeBebé. La presentazione si è svolta nella location di Tenuta Nunziata, dove sono stati illustrati i dettagli del brand di gioielli. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e alcuni addetti ai lavori del settore.

Experience nella location di Tenuta Nunziata per la presentazione del brand Il brand di gioielli PerDirtiChe ha scelto un modo intimo e differente per presentarsi al mondo dell’online, organizzando un’ experience esclusiva nella suggestiva cornice di Tenuta Nunziata, in Campania, terra da cui il progetto è partito. Un evento pensato non come una semplice presentazione, ma come un momento di condivisione, reso ancora più speciale dall’accoglienza di Mariana e Umberto Verde, che hanno fatto da padroni di casa. All’evento hanno partecipato l’attore Michelangelo Tommaso, le influencer Federica e Francesca Esposito, Paola Torrente e Maria Ludovica Cappello, coinvolti in una giornata costruita per far conoscere da vicino l’anima del brand. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Elettra trasforma il caos di Sanremo in brand: nasceLa 31enne Elettra Lamborghini ha trasformato il caos notturno vissuto durante il Festival di Sanremo 2026 in un asset commerciale concreto.

A Ravenna nasce il primo ospedale italiano per cavallucci marini (finanziato da un brand di lusso)Sarà la prima struttura organizzata a livello nazionale in grado di curare i cavallucci marini.

Una raccolta di contenuti su Nasce PerDirtiChe il nuovo brand di...

Nasce il Legal Ceo: il nuovo modello di avvocato-imprenditoreDalla competenza giuridica alla visione imprenditoriale: nasce il Legal CEO, il nuovo modello di avvocato-imprenditore che sta trasformando gli studi legali italiani L’avvocatura italiana sta ... panorama.it

Firenze, nasce il nuovo ponte sull’Arno: la spettacolare manovra in direttaFirenze, 27 febbraio 2026 – Si è conclusa con successo la manovra show. Oggi, venerdì 27 febbraio, ha preso forma il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. Un momento ... lanazione.it