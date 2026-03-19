Nasce la fondazione Domenico Caliendo | Daremo assistenza alle vittime di malasanità

È stata ufficialmente creata la Fondazione Domenico Caliendo, dedicata alle persone che hanno subito errori medici o malasanità. La struttura si propone di offrire assistenza e supporto alle vittime di malpractice, con particolare attenzione alle famiglie coinvolte in casi di colpa medica. La fondazione prende il nome del bambino deceduto dopo un trapianto di cuore presso il Monaldi.

È nata la Fondazione che porta il nome del bimbo morto dopo un trapianto di cuore al Monaldi. Darà supporto alle vittime di malpractice o colpa medica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Napoli, nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo contro la malasanità Il 18 marzo nasce la Fondazione Domenico CaliendoDopo la raccolta fondi promossa dal Comitato omonimo, con l'atto costitutivo nascerà ufficialmente la Fondazione con l'obiettivo di offrire supporto... Nasce la fondazione Domenico Caliendo: Daremo assistenza alle vittime di malasanità Tutti gli aggiornamenti su Domenico Caliendo Temi più discussi: Nasce la Fondazione Domenico Caliendo. La presentazione il 18 marzo; Napoli, nasce la fondazione in memoria del piccolo Domenico; Caso Domenico Caliendo: contraddizioni a Bolzano e nasce la Fondazione; Nasce la Fondazione Domenico Caliendo. Stretta di Fico sul Monaldi. Nasce la Fondazione Domenico Caliendo, la commozione di mamma PatriziaPoche parole, commosse, quelle di Patrizia Mercolino da oggi presidente della fondazione che porta il nome di Domenico . Con la firma davanti al notaio Roberto Dante Cogliandro, affiancata dall’avvoca ... videonola.tv Nasce la Fondazione Domenico Caliendo: memoria e impegno dopo la tragediaCostituita a Napoli la fondazione dedicata al piccolo Domenico Caliendo, morto lo scorso febbraio: già raccolti oltre 45mila euro per sostenere famiglie e promuovere iniziative sulla malasanità ... ilgazzettinovesuviano.com Dopo il caso della morte del piccolo Domenico Caliendo, la Giunta regionale ha disposto un'ispezione straordinaria e il trasferimento delle funzioni del Centro Regionale Trapianti alla Direzione Generale per la Tutela della Salute. Il programma potrà riprender - facebook.com facebook La morte di Domenico Caliendo, i legali di Oppido: «Accuse basate su ricordi» x.com