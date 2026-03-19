L'infermeria del Napoli si sta svuotando mentre tre giocatori azzurri rientrano dopo la pausa. Oltre a Lobotka, che potrebbe tornare tra i convocati contro il Cagliari, altri calciatori importanti sono pronti a rientrare in gruppo. La squadra si prepara a tornare in campo con più opzioni disponibili per le prossime partite.

L’infermeria del Napoli inizia a svuotarsi. Non solo Lobotka, che potrebbe tornare tra i convocati già per il Cagliari, ma anche altri giocatori preziosi per il finale di stagione stanno per rientrare. Secondo ‘Il Mattino’, nel post sosta Antonio Conte potrà riavere tre pedine fondamentali: Vergara, Di Lorenzo e Neres. Un tris che potrebbe cambiar le carte in tavola per la corsa agli obiettivi azzurri, anche se il rientro definitivo si prospetta non per lo scontro diretto contro il Milan. Il calendario dei rientri: la sosta come svolta. La sosta per le nazionali rappresenta il momento giusto per recuperare i giocatori infortunati. Vergara, Di Lorenzo e David Neres dovrebbero tornare a disposizione a inizio aprile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, si svuota l’infermeria: tre azzurri rientrano dopo la sosta

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