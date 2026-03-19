Napoli si avvicina il colpo a centrocampo | colloqui positivi!

Il Napoli sta portando avanti incontri con un giocatore per rinforzare il centrocampo in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. I colloqui tra le parti sono stati definiti positivi e il club sta valutando le prossime mosse, cercando di ottenere un accordo prima di altre squadre. Le trattative sono in corso e il club segue da vicino l’evolversi della situazione.

Il Napoli sta già cominciando a studiare le prossime mosse per la sessione estiva di calciomercato, cercando di anticipare le concorrenze. Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra ricca di calciatori di livello. Sul taccuino tanti nomi, con uno in particolare per cui si sta accelerando notevolmente. Joao Gomes, si accelera: primi colloqui positivi. Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton, è finito da diversi mesi nel mirino della società azzurra. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, i primi colloqui con gli agenti del calciatore sono positivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, si avvicina il colpo a centrocampo: colloqui positivi! Articoli correlati Jones Inter, colpo di scena a centrocampo: Frattesi verso la Premier, l’inglese si avvicinaMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Napoli, idea di scambio in Serie A: ecco il colpo a centrocampo!Il Napoli torna a muoversi sul mercato dei centrocampisti e riapre una pista già esplorata in passato. Una raccolta di contenuti su Napoli si avvicina il colpo a... Temi più discussi: Calcio: Inter fermata dall’Atalanta, il Napoli si avvicina. Juventus corsara a Udine; Il Milan perde con la Lazio e il Napoli si avvicina; DI LORENZO SI AVVICINA AL RITORNO IN CAMPO: LA CONFERMA ARRIVA DAL SUO PROCURATORE; Un Lecce a due volti ma segnali positivi: ora si riparte dopo la sconfitta del Napoli. Calcio: Inter fermata dall’Atalanta, il Napoli si avvicina. Juventus corsara a UdineSabato con le big impegnate in Serie A. Tre anticipi, quelli di una 29a giornata che chiarisce una volta di più una cosa: la corsa scudetto non è ancora ... oasport.it Allenamento Napoli, gli azzurri preparano la sfida contro il Cagliari! Il reportAllenamento Napoli, la formazione di Antonio Conte prosegue la preparazione alla sfida contro il Napoli in programma venerdì Si avvicina la sfida della 30a giornata di Serie A tra Cagliari e Napoli, i ... cagliarinews24.com Studentessa spagnola investita e uccisa a Napoli. Noi non dimentichiamo - facebook.com facebook Il bimbo morto a #Napoli dopo un trapianto sbagliato. Due dei medici del #Monaldi sono indagati, anche per falso: per la procura avrebbero modificato la cartella clinica del piccolo Domenico. #Tg1 Claudia Antinoro x.com