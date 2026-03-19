Napoli nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo contro la malasanità

A Napoli è stata ufficialmente costituita la Fondazione Domenico Caliendo. L’atto è stato firmato da Patrizia Mercolino, madre del bambino coinvolto, alla presenza dell’avvocato Francesco Petruzzi e del notaio Roberto Dante Cogliandro. La fondazione nasce con l’obiettivo di affrontare il tema della malasanità nella regione. La cerimonia si è svolta in un ufficio notarile, segnando l’inizio delle attività dell’ente.

È stata costituita ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo. Alla presenza dell’avvocato Francesco Petruzzi e del notaio Roberto Dante Cogliandro, Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, ha sottoscritto l’atto che sancisce la nascita dell’ente. La Fondazione nasce con l’obiettivo di monitorare e denunciare eventuali casi di malasanità che coinvolgono minori, in particolare quelli con esiti tragici. Allo stesso tempo, intende offrire supporto concreto, sia sul piano materiale che morale e legale, alle famiglie costrette ad affrontare situazioni dolorose simili a quella vissuta da Patrizia e Antonio. Il loro drammatico percorso, iniziato il 23 dicembre, si è concluso con la scomparsa del piccolo Domenico avvenuta il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo contro la malasanità Articoli correlati Nasce la fondazione Domenico Caliendo: “Daremo assistenza alle vittime di malasanità”È nata la Fondazione che porta il nome del bimbo morto dopo un trapianto di cuore al Monaldi. Tutti gli aggiornamenti su Fondazione Domenico Caliendo Temi più discussi: Napoli, nasce la fondazione in memoria del piccolo Domenico; Napoli, Il 18 marzo nasce la Fondazione Domenico Caliendo; Fondazione Domenico Caliendo, il 18 marzo la costituzione ufficiale a Napoli; Domenico Caliendo, nasce la Fondazione a lui dedicata: la firma della madre Patrizia Mercolino. Nasce la Fondazione Domenico Caliendo: memoria e impegno dopo la tragediaCostituita a Napoli la fondazione dedicata al piccolo Domenico Caliendo, morto lo scorso febbraio: già raccolti oltre 45mila euro per sostenere famiglie e promuovere iniziative sulla malasanità ... ilgazzettinovesuviano.com Nasce la Fondazione Caliendo. La mamma di Domenico: «Trasformerò il dolore in impegno»Nasce con un obiettivo che si racchiude in sole quattro parole: perché non accada più. Oggi è il giorno in cui i desideri dei genitori del piccolo Domenico Caliendo ... ilmattino.it "Daremo assistenza alle vittime di malasanità" Nasce la fondazione Domenico Caliendo - facebook.com facebook Nasce la fondazione Domenico Caliendo, la mamma: “Così manterrò viva la memoria di mio figlio” x.com