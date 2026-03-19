Napoli missione inglese per Manna | il ds punta il colpo

Il direttore sportivo del Napoli si trova in Inghilterra per seguire gli Ottavi di Champions League, ma sta anche lavorando al mercato degli azzurri. In questa occasione, il suo obiettivo principale è il centrocampo, e sta monitorando alcune possibili opportunità. La sua presenza sul posto indica un interesse diretto nelle trattative e nelle valutazioni di mercato legate a questa zona del campo.

Giovanni Manna è in missione oltremanica. Il direttore sportivo del Napoli non è in Inghilterra solo per seguire gli Ottavi di Champions League: sta lavorando al mercato degli azzurri con uno sguardo particolare rivolto al centrocampo. Il nome che circola è quello di Joao Gomes, giovane talento del Wolverhampton che piace anche al Manchester United. Manna si muove in anticipo, consapevole che la concorrenza è agguerrita. Un’estate costruita bene sul mercato potrebbe convincere Antonio Conte a restare e a proseguire il progetto sulla panchina napoletana. Manna e il mercato inglese: quando la Premier è il campo da caccia. La Premier League è diventata il territorio naturale di Manna negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, missione inglese per Manna: il ds punta il colpo Articoli correlati Napoli, attacco durissimo a Manna: avete sentito? Critica pesante per il ds azzurroMichele Criscitiello ha sparato a zero sul direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Leggi anche: Napoli, Manna sfida la Lazio: il ds ha un nuovo obiettivo di mercato Approfondimenti e contenuti su Napoli missione inglese per Manna il ds... Argomenti discussi: JUVENTUS - Spalletti studia la missione sorpasso su Roma e Como. Napoli all'inglese per tentare la fuga: c'è anche GilmourDa anni, l’inglese, è diventata una sorta di lingua ufficiale nello spogliatoio del Napoli. Potenza del calcio moderno e di una internazionalizzazione del club sempre più evidente. Con l’arrivo di ... gazzetta.it Napoli, per Lucca spunta la pista inglese: gli azzurri preferirebbero cederlo all'esteroSpunta una pista inglese per Lorenzo Lucca. L'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro dell'attaccante in uscita dal Napoli: ... tuttomercatoweb.com