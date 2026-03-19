Napoli è ancora in corsa per ospitare gli Europei del 2032, con aggiornamenti sul progetto di riqualificazione dello stadio Maradona e sui tempi tecnici per l’assegnazione. L’amministrazione comunale ha comunicato le fasi del processo e le tempistiche previste per completare i lavori necessari. La decisione finale sull’assegnazione dovrebbe arrivare entro i prossimi mesi.

Napoli resta in piena corsa per ospitare gli Europei in programma nel 2032. Arrivano aggiornamenti importanti sul progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, e dei tempi tecnici per l’assegnazione. Le parole di Cosenza sul progetto. Intervenuto a Radio CRC, l’assessore Edoardo Cosenza ha fatto il punto dopo l’incontro con la FIGC, il progetto del Maradona è ancora in fase di revisione, con alcune modifiche richieste soprattutto sugli spalti e sulla gestione dei flussi. La scadenza chiave resta quella del 31 luglio 2026, entro cui dovrà essere presentato un piano definitivo e approvato. Napoli, intanto rimane tra le città candidate e si giocherà tutto nei prossimi mesi, con un nuovo confronto previsto con la UEFA. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Napoli ancora in corsa!”, arriva l’annuncio per EURO 2032

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