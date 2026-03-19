Nel fine settimana appena trascorso, alcuni cittadini della provincia di Napoli hanno centrato tre vincite nel SuperEnalotto, ciascuna del valore di 19.000 euro. Le estrazioni si sono concluse con esiti favorevoli per chi ha giocato, portando a queste vincite di importo simile. Le notizie sono state rese note dalle autorità competenti, che hanno confermato i risultati ufficiali delle estrazioni.

Il fine settimana appena trascorso ha riservato sorprese finanziarie ai cittadini della provincia di Napoli. Nelle estrazioni del venerdì 13 e del sabato 14 marzo, il gioco del SuperEnalotto ha generato vincite significative nella regione. Tre biglietti vincenti con cinque numeri giusti sono stati individuati in comuni specifici. A Boscotrecase, presso il Bar Avino situato in Piazza Sant’Anna 2, un giocatore ha centrato la combinazione da 18.083,95 euro durante l’estrazione di venerdì. Il successo si è ripetuto nel concorso successivo del sabato 14 marzo, portando due ulteriori premi da 19.056,19 euro ciascuno. Queste somme non rappresentano semplici coincidenze, ma indicano come le opportunità economiche possano emergere anche nei contesti locali più radicati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: 3 vincite da 19k nel SuperEnalotto

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