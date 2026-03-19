Nagelsmann | Woltemade schierato troppo in profondità per essere efficace a Newcastle

L'allenatore ha commentato la posizione di Nick Woltemade durante la partita contro Newcastle, affermando che il giocatore è stato schierato troppo in profondità, il che ha limitato la sua efficacia in campo. Nagelsmann ha spiegato che questa disposizione ha influito sulle sue prestazioni e sulla capacità di contribuire all’attacco della squadra. La discussione riguarda quindi le scelte tattiche adottate durante l’incontro.

"> Il Futuro di Nick Woltemade: Le Parole di Julian Nagelsmann. La situazione attuale di Nick Woltemade, attaccante del Newcastle, ha attirato l’attenzione di tutto il mondo calcistico. Il giovane talento, che ha faticato a trovare la rete nelle ultime partite, ha sollevato interrogativi sulla sua posizione in campo. Julian Nagelsmann, allenatore della nazionale tedesca, ha espresso le sue opinioni sul tema, suggerendo che Woltemade non viene schierato nella posizione a lui più congeniale. La Critica e l’Analisi di Nagelsmann. Nagelsmann ha evidenziato come la mancanza di incisività di Woltemade nel segnare gol non dovrebbe essere considerata solo come una carenza personale, ma piuttosto un riflesso della sua posizione in campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Nagelsmann: Woltemade schierato troppo in profondità per essere efficace a Newcastle. Articoli correlati Newcastle v Leeds Notizie dalla squadra: Woltemade ritorna per MagpiesIl Newcastle United cercherà di ottenere la terza vittoria consecutiva in Premier League quando ospiterà il Leeds United. Le rughe da freddo possono essere un bel problema, ma queste creme viso sono una soluzione efficaceRughe da freddo: iniziamo da qui, senza girarci troppo intorno e senza fingere di non averle notate. Una raccolta di contenuti su Nagelsmann Woltemade schierato troppo... Germania, Nagelsmann: Fiducia in Woltemade. Goretzka? Buone chance per il MondialeJulian Nagelsmann continua a lavorare sulla costruzione della sua Germania senza farsi guidare dai titoli o dalle gerarchie dei club. Nell’intervista concessa a Kicker, il commissario tecnico ha ... m.tuttomercatoweb.com Germania, i convocati di Nagelsmann: prima volta per Brown, ci sono Burkardt e WoltemadeLa nazionale tedesca si prepara alle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali con un mix di esperienza e novità. Il CT Julian Nagelsmann ha convocato per la prima volta il difensore Nathaniel ... tuttomercatoweb.com