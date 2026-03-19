La musica napoletana piange la scomparsa di Tonino Apicella, cantante e chitarrista di 84 anni. Figura nota nella tradizione melodica partenopea, Apicella ha dedicato gran parte della sua vita alla musica fin dagli anni Quaranta. La sua morte rappresenta una perdita importante per il panorama culturale della città, che si prepara a ricordarlo con rispetto e affetto.

È morto all’età di 84 anni Tonino Apicella, cantante e chitarrista napoletano espressione della musica melodica partenopea fin dagli anni ’40 del secolo scorso. I funerali si sono svolti mercoledì 18 marzo nella chiesa di Santa Croce ad Orsolone a Napoli. Con la scomparsa del cantante e chitarrista, la musica napoletana piange una delle voci più iconiche, emblematica per decenni della tradizione melodica partenopea. Musica napoletana in lutto. Nato a Napoli il 28 febbraio 1940, Tonino Apicella aveva iniziato giovanissimo il suo percorso artistico, distinguendosi per una voce calda e immediatamente riconoscibile e per una notevole abilità con la chitarra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Musica napoletana in lutto per la morte di Tonino Apicella, padre dell’uomo che sussurrava al Cavaliere

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