Musica e voto | dal ’74 a oggi hit come armi politiche

Da il 1974 a oggi, molte canzoni italiane sono state usate come strumenti di coinvolgimento politico, assumendo un ruolo che va oltre l’intrattenimento. La musica si prepara a essere protagonista del dibattito referendario che si avvicina, con brani dal titolo diretto già considerati come elementi di mobilitazione per le prossime consultazioni. La scena musicale si intreccia con il momento politico in vista delle urne di domenica e lunedì.

La musica italiana si sta preparando a diventare il colonna sonora di un dibattito referendario imminente, dove brani dal titolo esplicito vengono già immaginati come strumenti di mobilitazione politica per le urne di domenica e lunedì prossimi. Un fenomeno che ricalca una decisione storica della Rai del 1974, quando la trasmissione dell’Eurovision con Gigliola Cinquetti fu posticipata per non influenzare il voto sul divorzio. Oggi, in vista dei comizi previsti per questa settimana, artisti come Sal Da Vinci e Vasco Rossi vedono le loro hit trasformarsi in veri e propri jingle elettorali, creando una playlist ipotetica che attraversa decenni di produzione musicale nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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