Musetti salta Miami! Forfait dell’ultimo minuto cosa è successo

Lorenzo Musetti ha annunciato il suo forfait all’ATP Miami poche ore prima dell’inizio del torneo. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli e senza partecipare alle partite previste. La sua assenza rappresenta un’improvvisa assenza tra i partecipanti di questa edizione. La causa della sua defezione non è stata resa nota ufficialmente al momento.

Lorenzo Musetti ha dato forfait poche ora fa all’ATP Miami: cosa è successo e qual è il motivo della decisione del tennista italiano Non è stato un inizio facile per l’ATP Miami 2026. I match in programma ieri non si sono svolti a causa delle condizioni meteo avverse e saranno recuperati oggi, tra cui anche quello del nostro Matteo Berrettini. Mancavano solo due giorni, invece, per l’esordio di Lorenzo Musetti. Da numero 5 al mondo, il tennista avrebbe iniziato direttamente dal secondo turno, ma non sarà così. Infatti, proprio quando sembrava che avrebbe partecipato regolarmente, Musetti ha dato forfait e non sarà dell’impegno a Miami. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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