Musei di Milano si cambia | nuove tariffe e biglietto open tutte le novità

A Milano, la Giunta comunale ha approvato una nuova regolamentazione per i costi di ingresso ai musei civici, che sarà attiva dal 10 maggio 2026. Sono state introdotte tariffe aggiornate e un biglietto open, con l’obiettivo di modificare il sistema di accesso ai luoghi culturali della città. La decisione riguarda tutte le strutture museali gestite dal Comune.

Milano, 19 marzo 2026 – La Giunta comunale ha approvato oggi la nuova disciplina delle tariffe di ingresso ai musei civici, che entrerà in vigore a partire dal 10 maggio 2026. Il nuovo sistema tariffario, che applica le indicazioni approvate dal Consiglio comunale il 26 gennaio scorso, introduce una differenziazione degli importi in base alle caratteristiche dei singoli istituti museali, con biglietti interi compresi tra i 5 e i 10 euro e una serie di agevolazioni. L’assessore Sacchi. Il sindacato ha rivolto il suo appello all’assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi Forza Italia: «Ora risolva il problema» “Il sistema museale civico... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musei di Milano, si cambia: nuove tariffe e biglietto open, tutte le novità Articoli correlati Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis: dal 1° febbraio musei civici gratis per i residenti e nuove tariffe per i turistiDal primo febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario per i musei e i monumenti gestiti da Roma Capitale. Leggi anche: Fontana di Trevi, da oggi si paga il biglietto d'ingresso: come acquistarlo, quanto costa e chi può entrare gratis. Tutte le novità Aggiornamenti e notizie su Musei di Milano si cambia nuove tariffe... Temi più discussi: Milano MuseoCity 2026 dedicato ai musei in città dal 6 febbraio al 15 marzo; Musei gratis a Milano oggi e giornate a ingresso gratuito 2026; Blog | Il futuro senza patriarcato: a Milano un museo lo immagina partendo dalle bambine - Alley Oop; Le cinque giornate di Milano nel racconto di Ernesto Teodoro Moneta. Tanti lavori in corso anche nei musei di Milano, una mappa ragionataDopo le Olimpiadi continuano i progetti per rinnovare Milano. Dal Museo del Novecento fino alla sezione egizia del Museo de Castello sforzesco. In mezzo la riorganizzazione degli spazi del secondo pia ... ilfoglio.it Domenica al Museo a Milano: guida completa ai musei gratis nel 2026Ogni prima domenica del mese i musei di Milano aprono gratis. Brera, Castello Sforzesco, Cenacolo, Poldi Pezzoli: guida completa con orari, come prenotare e le prossime date del 2026. C'è un'iniziativ ... milanolife.it Scopri i musei a Milano e in Lombardia - facebook.com facebook Tanti lavori in corso anche nei musei di Milano, una mappa ragionata - di Francesca Amé x.com