Moviola Roma Bologna l’episodio chiave della sfida di Europa League | ecco cosa è successo

Durante la partita tra Roma e Bologna negli ottavi di finale di Europa League 202526, è stato analizzato un episodio decisivo dalla moviola arbitrale. L’attenzione si è concentrata su una decisione presa dall’arbitro riguardo a un'azione tra i giocatori delle due squadre. L'episodio è stato valutato in tempo reale e ha avuto un ruolo importante nel corso del match.

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