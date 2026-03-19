Motozoo by MadForce Dubai Mytech entra tra i partner della stagione 2026 nel Supersport World Championship

Motozoo by MadForce Dubai ha comunicato che Mytech, marchio della storica azienda Meroni F.lli di Dolzago, sarà tra i partner ufficiali della stagione 2026 del Supersport World Championship. La collaborazione riguarda l’intera stagione e coinvolge direttamente il supporto del brand nel campionato. La notizia riguarda quindi l’accordo tra le due realtà per il prossimo anno di gare.

Motozoo by MadForce Dubai annuncia l’ingresso di Mytech, brand della storica azienda Meroni F.lli di Dolzago, tra i partner ufficiali della stagione 2026 nel Supersport World Championship. Una collaborazione che unisce competenze, visione e identità produttiva, rafforzando ulteriormente il progetto sportivo del team impegnato nel Mondiale Supersport. L’accordo nasce da una condivisione di valori legati alla performance, all’ innovazione e alla cura del dettaglio, ma porta con sé anche un significato territoriale molto forte. Motozoo ha infatti sede a Merate, mentre Meroni F.lli, con il marchio Mytech, rappresenta da oltre sessant’anni una delle eccellenze manifatturiere del territorio lecchese. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Motozoo by MadForce Dubai, Mytech entra tra i partner della stagione 2026 nel Supersport World Championship Articoli correlati Leggi anche: Supersport 2026, Motozoo by MadForce Dubai parte forte: Giombini quarto in Gara 2 a Phillip Island Leggi anche: Challenger 2026: stagione reopening con novità, Cesenatico entra nel calendario. Italia protagonista tra indoor e terra battuta Aggiornamenti e notizie su MadForce Dubai MotoZoo si allea con Madforce Dubai: MV Agusta, fascino arabo e il talento di GiombiniMotoZoo scrive un nuovo, affascinante capitolo della sua storia. Dal 2026 avrà come sponsor principale Madforce Dubai Motorsport, un'azienda che si occupa di attività legate ai motori nei paesi arabi. corsedimoto.com I brianzoli di Motozoo ad un soffio dal podio mondialeSi apre con un risultato di grande valore la stagione 2026 del Campionato Mondiale Supersport per il team Motozoo by MadForce Dubai. Sullo storico tracciato australiano di Phillip Island, Andrea ... monza-news.it