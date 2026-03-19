In MotoGP, Pedro Acosta ha annunciato che gareggerà senza aspettative, definendo le prove libere come caotiche. La sua partecipazione rappresenta un’occasione per continuare a spingere e mantenere la posizione tra i piloti di rilievo della stagione. La gara si svolgerà in un contesto di sfide che richiedono concentrazione e determinazione, senza l’obiettivo di risultati precisi.

Una nuova gara per continuare a spingere e per confermarsi ancora una volta tra i grandi protagonisti della stagione. Pedro Acosta sogna in grande in vista del GP del Brasile, appuntamento numero due del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo weekend sul tracciato di Goiania. L’iberico in forza alla KTM è reduce dal positivo weekend di Buriram, dove ha ottenuto la vittoria nella Sprint Race e raccolto la seconda piazza nella gara lunga chiudendo il primo fine settimana del 2026 al comando della classifica piloti, dove cguida le operazioni con 32 punti precedendo Marco Bezzecchi (25) e Raul Fernandez (23). Intervenuto nel classico media... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Correrò senza aspettative, saranno delle prove libere caotiche”

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Tutti gli aggiornamenti su Pedro Acosta

Temi più discussi: MotoGP 2026. ESCLUSIVO - Nobuatsu Aoki: Márquez è il migliore come guida, Pedro Acosta il migliore in frenata. Mi dispiace per Pecco Bagnaia, tutto è cambiato quando è arrivato Marc; MotoGP, Risse, KTM: concentrati su noi stessi, non sui rivali. Acosta ha tutto sotto controllo; Marco Bezzecchi motivato: Felice di correre in Brasile, dobbiamo continuare a lavorare; MotoGP su TV8, GP Brasile 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica.

Lorenzo: Con Pedro, Marc non avrà più quel vantaggioLo spagnolo è convinto sul futuro: Non so come sarà all’inizio del prossimo anno, ma in futuro, sicuramente, Pedro sarà molto, molto forte ... msn.com

MotoGP, Risse, KTM: concentrati su noi stessi, non sui rivali. Acosta ha tutto sotto controlloMotoGP: Pedro arriverà a Goiânia, in Brasile, da leader del Mondiale con la KTM, un risultato storico per il progetto di Mattighofen. L’esperienza dimostra che nemmeno i test invernali danno un quadr ... gpone.com

Dal 2000 ad oggi, nelle 26 stagioni della top class più della metà delle volte il pilota che era leader del campionato dopo il primo GP non è riuscito a laurearsi campione. È soltanto una curiosità, ma Pedro Acosta tocca ferro - facebook.com facebook