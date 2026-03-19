Morto Umberto Bossi | il fondatore della Lega aveva 84 anni

È morto a 84 anni Umberto Bossi, il fondatore della Lega. La notizia è stata comunicata dall’ospedale di Circolo di Varese, dove si trovava in cura. Bossi aveva contribuito a creare il partito e aveva ricoperto ruoli di rilievo nel panorama politico italiano. La sua scomparsa è stata confermata ufficialmente dall’ospedale stesso.

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega si è spento a 84 anni. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Circolo di Varese. Umberto Bossi è nato nel 1941 a Cassano Magnago, in Lombardia. Dopo aver abbandonato gli studi in Medicina negli anni Sessanta si dedica completamente all’attività politica. Sin dal principio vicino alle istanze autonomiste lombarde nel 1982 dà vita al settimanale Lombardia autonomista. Due anni dopo fonda il movimento Lega Lombarda, di cui diventerà segretario nazionale nel 1993 prima di dar vita al progetto della Lega Nord. È stato ministro, senatore, deputato ed europarlamentare della Lega Nord, di cui ha mantenuto la carica di segretario federale fino al 2012 e successivamente presidente a vita. 🔗 Leggi su Tpi.it

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