Morto Umberto Bossi fondò la Lega e picconò la prima repubblica

Da linkiesta.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda e successivamente della Lega Nord, è deceduto a Varese, dove era ricoverato in terapia intensiva. Era noto come il Senatùr e ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama politico italiano, contribuendo alla nascita e allo sviluppo del movimento leghista. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo politico e tra i suoi sostenitori.

Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda poi diventata Lega Nord, a tutti noto come il Senatùr è morto a Varese, dove era ricoverato in terapia intensiva. Aveva 84 anni, ed era debilitato da tempo dopo l’ictus che lo aveva colpito nel 2004 e  da precedenti problemi cardiaci. Bossi era stato ministro, senatore, deputato, europarlamentare ed è, a buon diritto, considerato  suno dei protagonisti assoluti della politica italiana degli ultimi quarant’anni. Era nato a Cassano Magnago e aveva fondato la Lega Lombarda nei primi anni Ottanta. Un piccolo partito autonomista col quale era stato eletto senatore per la prima volta nel 1987, per poi condurlo a diventare una forza politica nazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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