Morto Umberto Bossi fondò la Lega e picconò la prima repubblica

Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda e successivamente della Lega Nord, è deceduto a Varese, dove era ricoverato in terapia intensiva. Era noto come il Senatùr e ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama politico italiano, contribuendo alla nascita e allo sviluppo del movimento leghista. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo politico e tra i suoi sostenitori.

Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda poi diventata Lega Nord, a tutti noto come il Senatùr è morto a Varese, dove era ricoverato in terapia intensiva. Aveva 84 anni, ed era debilitato da tempo dopo l’ictus che lo aveva colpito nel 2004 e da precedenti problemi cardiaci. Bossi era stato ministro, senatore, deputato, europarlamentare ed è, a buon diritto, considerato suno dei protagonisti assoluti della politica italiana degli ultimi quarant’anni. Era nato a Cassano Magnago e aveva fondato la Lega Lombarda nei primi anni Ottanta. Un piccolo partito autonomista col quale era stato eletto senatore per la prima volta nel 1987, per poi condurlo a diventare una forza politica nazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Morto Umberto Bossi, fondò la Lega e picconò la prima repubblica Articoli correlati Leggi anche: È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord Leggi anche: La scomparsa del “Senatùr”. È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega: aveva 84 anni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Morto Umberto Bossi Temi più discussi: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva; Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che cambiò la politica italiana; Incidente a Caravaggio, c’è la denuncia per omicidio stradale dopo la morte del papà e della suocera; Umberto Bossi morto, le reazioni. Tajani: Piango la sua scomparsa, Zaia: Tutto il Paese deve dirgli grazie. Morto Umberto Bossi, chi era il fondatore della Lega Nord: gli esordi da cantautore, le poesie in dialetto e l'ascesa politicaUmberto Bossi, fondatore della Lega Nord è morto all'età di 84 anni. Il politico, fondatore della Lega Nord, era stato colpito da un grave ictus cerebrale ... leggo.it È morto Umberto Bossi, il fondatore della LegaUmberto Bossi è morto a Varese, all'età di 84 anni. Il fondatore della Lega Nord aveva cambiato la politica italiana per oltre quarant'anni. blogsicilia.it È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni. La politica italiana perde uno dei grandi protagonisti degli ultimi decenni #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/03/19/morto-umberto-bossi_64dc1fe5-f2cd-4073-aa4d-018506a35b85 - facebook.com facebook E’ morto il fondatore della #Lega Umberto #Bossi x.com