Un bambino di 11 mesi è morto per soffocamento dopo aver ingerito un boccone. La madre si trovava in ospedale per il parto al momento dell’incidente. La famiglia ora si trova ad affrontare il dolore di una perdita improvvisa. La vicenda ha coinvolto due fratellini, uno dei quali non ha mai conosciuto il fratellino scomparso.

Avrebbe dovuto essere un momento di attesa, di gioia. Invece verrà ricordato come il giorno in cui sono nati due fratellini e uno è morto, senza che si conoscessero. A Torino un bambino di meno di un anno ha perso la vita soffocato da un boccone di cibo mentre la madre si trovava in ospedale per partorire due gemellini. «Tu stai con la zia, la mamma ti aspetta in ospedale a conoscere i nuovi fratellini» gli ha detto la madre prima di uscire dalla porta di casa con il pancione e il borsone. E probabilmente aveva anche dato indicazioni su cosa preparare e a che ora farlo mangiare, su dove erano ritirati i pannolini per cambiarlo e sui giochini da usare in caso di pianti ingestibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto soffocato dal boccone a 11 mesi. La mamma era ricoverata per il parto

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