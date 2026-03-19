Il mondo politico lombardo ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Sala ha commentato che le sue posizioni suscitavano discussioni, ma ha riconosciuto il suo ruolo nella storia. Fontana ha ricordato che i valori di Bossi rimangono vivi. Garavaglia di Fratelli d’Italia ha commentato alcuni aspetti della sua figura, senza approfondire dettagli specifici.

Umberto Bossi, fondatore della Lega, è morto a Varese all'età di 84 anni. Immediate le reazioni del mondo politico lombardo. «Eterna gratitudine per Umberto Bossi - dice Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale -. L’uomo, il condottiero che ha svegliato un popolo e portato alla ribalta federalismo, identità e libertà della Padania e della Lombardia. Tra le coscienze che ha risvegliato c’è anche la mia: folgorato a 18 anni da quelle battaglie che sono diventate la mia bussola nella vita e nella lotta politica. Grazie di tutto Capo». «La morte di Umberto Bossi rappresenta un momento di profondo cordoglio per la politica italiana e per la Lombardia - aggiunge il capogruppo di Fratelli d'Italia al Pirellone, Christian Garavaglia -. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Morte di Bossi, Sala: «Posizioni che facevano discutere, ma ha lasciato un segno nella storia». Fontana: «Restano i suoi valori»

Articoli correlati

Leggi anche: Valeria Fedeli, Landini: "Sapeva ascoltare e anche discutere, ha lasciato il segno"

Nel nome di Domenico Zipoli. Tre secoli fa la scomparsa del pratese che ha lasciato un segno nella musica sacraUn pratese ha segnato la storia della musica europea per strumenti a tastiera agli inizi del Settecento, esercitando anche una grande influenza sulla...

Contenuti utili per approfondire Morte di Bossi Sala Posizioni che...

Temi più discussi: Morte di Bossi, Sala: Posizioni che facevano discutere, ma ha lasciato un segno nella storia. Fontana: Restano i suoi valori; Umberto Bossi è morto; Umberto Bossi è morto; È morto Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega.

Morto Umberto Bossi: le cause della morte del fondatore della LegaMorto Umberto Bossi: le cause della morte del fondatore della Lega, malattia, ictus, cosa aveva, sedia a rotelle, anni, ospedale ... tpi.it

Morte di Bossi, Sala: «Posizioni che facevano discutere, ma ha lasciato un segno nella storia». Fontana: «Restano i suoi valori»Il cordoglio del mondo politico lombardo dopo la morte di Umberto Bossi. Garavaglia (FdI): «È stato capace di interpretare istanze territoriali e di segnare un'epoca» ... milano.corriere.it

LA MORTE DI UMBERTO BOSSI, TUTTI I NOSTRI FOCUS La morte di Umberto Bossi, il padre padrone della Lega Nord https://trib.al/WYAwigB Il cordoglio del Nordest, le parole di Zaia e Fedriga https://trib.al/jkhF5p0 Bossi, quarant'anni di polit - facebook.com facebook

Da Meloni a Bersani, politica in lutto per la morte di Umberto Bossi x.com