morta in ambulanza per la barella non fissata

Una donna di 57 anni, originaria di Galliera, è morta il 13 dicembre 2023 mentre era in ambulanza. La causa della morte è stata attribuita a una barella non fissata correttamente. La donna stava assistendo la figlia di 30 anni, che soffre di problemi di salute, quando si è verificato l’incidente fatale. La vicenda è ora al centro di attenzione.

A uccidere Monica Amidei, originaria di Galliera, è stata una barella male assicurata. La 57enne morì il 13 dicembre 2023 mentre si occupava della figlia malata 30enne, a cui faceva da caregiver. L’ambulanza della Croce Rossa, su cui le due donne si trovavano, sbandò e uscì di strada, colpendo un palo, a Gavaseto di San Pietro in Casale, per poi arenarsi in un canale di scolo. Un incidente che non lasciò scampo alla 57enne Amidei. Le indagini hanno accertato come la vittima sia stata colpita proprio dallo scivolamento a causa dello schianto, della barella, non assicurata correttamente. Il processo, davanti alla Gup Maria Cristina Sarli, si è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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