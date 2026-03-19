Morata risponde a Cassano | Allegri mi faceva giocare terzino? Sarei stato felice anche in porta

Alvaro Morata, ospite a 'Viva El Tour' insieme a Adani, Ventola e Cassano, ha commentato alcune situazioni legate alla sua carriera. Durante l'evento, ha risposto a una domanda di Cassano riguardo al suo ruolo in campo, affermando che anche se fosse stato posizionato come portiere, sarebbe stato felice. Morata ha anche fatto riferimento a un episodio riguardante il suo impiego sotto la guida di Allegri.

Qualche sera fa, al 'Teatro degli Arcimboldi' di Milano è andata in scena la sesta tappa di 'Viva El Tour', show teatrale che porta in giro per l'Italia 'Viva El Futbol', il celebre podcast condotto da Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Nella serata milanese, c'era un ospite speciale: Alvaro Morata. L'attuale attaccante del Como, ha passato tanti anni alla Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri e durante la lunga intervista con i tre ex calciatori, lo spagnolo ha parlato anche dell'attuale allenatore del Milan. Rispondendo a Cassano che gli ha chiesto per quale motivo giocasse come un terzino nel 4-2-3-1 di Max (giocava in realtà esterno con compiti difensivi, ndr), Morata ha dedicato bellissime parole al suo ex tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Morata risponde a Cassano: “Allegri mi faceva giocare terzino? Sarei stato felice anche in porta” Articoli correlati Leggi anche: Cassano: “Vergara mi ha impressionato. Va dato merito anche ad Antonio Conte che lo sta facendo giocare” Milan, Cassano durissimo: “Leao è un bidone. Dimarco con Allegri giocherebbe dietro la porta”Dopo qualche settimana di assenza, torna l'appuntamento con Cassano e le sue critiche. Una selezione di notizie su Morata risponde Discussioni sull' argomento Morata sul palco degli Arcimboldi lunedì sera; Juventus, Morata sulla finale di Champions col Barça: Col Var un'altra storia... Per Allegri sarei andato in porta; Viva El Tour, oltre a Zanetti anche Morata nella tappa milanese; Cassano | C’è poco da aspettare Leao ora tutti si accorgono di cosa sia realmente. Botta e risposta bello pesante tra Morata e Cassano. Come odia la Juventus Cassano - facebook.com facebook Il botta e risposta tra Alvaro #Morata e Antonio #Cassano #Juventus x.com