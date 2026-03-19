Montemesola confronto pubblico sul referendum | le ragioni del Sì alla riforma della giustizia

A Montemesola si è svolto un confronto pubblico nella sala consiliare del Comune, dedicato alle ragioni del “Sì” al referendum sulla riforma della giustizia. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali che hanno ascoltato le opinioni e le argomentazioni a favore della modifica proposta. L’iniziativa si è tenuta pochi giorni prima delle consultazioni referendarie.

Tarantini Time Quotidiano A pochi giorni dalle consultazioni referendarie sulla riforma della giustizia, Montemesola ha ospitato nella sala consiliare del Comune, un dibattito pubblico aperto ai cittadini, sulle ragioni del “Sì” al Referendum. Incontro introdotto dal Sindaco di Montemesola Ignazio Punzi e organizzato dal neo commissario montemesolino di Fratelli d’Italia, Donato Liuzzi, la cui nomina è stata ufficializzata dall’onorevole Dario Iaia, durante la serata. Iaia, tra i relatori del convegno, si è detto fiducioso sull’esito del referendum che vedrà gli italiani al voto il 22 e 23 marzo. Per Iaia, la riforma non riuscirà a risolvere tutti i problemi della giustizia, ma sarà “utile e importante per iniziare un percorso migliorativo”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, confronto pubblico sul referendum: le ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia Articoli correlati Grottaglie, incontro pubblico sulla riforma della giustizia: focus sul referendum e le ragioni del “SÌ”Grottaglie ospiterà un incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e ai quesiti referendari. "Le ragioni del sì e del no": a Chieti un confronto pubblico sul referendum costituzionale sulla giustiziaL’iniziativa si terrà giovedì 26 febbraio nella sala consiliare della Provincia di Chieti ed è promossa dai giuristi cattolici L’Unione giuristi... Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia Tutto quello che riguarda Montemesola confronto pubblico sul... Discussioni sull' argomento A Montemesola confronto pubblico sulla riforma della giustizia: il cittadino che si informa vota No; Referendum sulla giustizia, a Montemesola incontro pubblico promosso da Arci Terra Rossa; Montemesola, incontro pubblico sul referendum giustizia: Perché votare Sì; Controlli a Faggiano, scoperti sette lavoratori in nero: denunciato il titolare di un locale. Confronto pubblico sul referendum, ad Alghero l’incontro con il Comitato Sì RiformaUn confronto pubblico per approfondire contenuti e prospettive della riforma costituzionale della giustizia. Il Comitato Sì Riforma promuove ad Alghero un incontro dedicato alle ragioni del SÌ in ... unionesarda.it Punti Cardinali - Montemesola Avviato lo Sportello Informativo Massima divulgazione, è una grandissima opportunità! - facebook.com facebook