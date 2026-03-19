A Monteiasi si piange la scomparsa di Pietro Arcadio, noto come il “Babbo Natale” dei bambini, che aveva 88 anni. Era una figura molto conosciuta nel paese, apprezzata per il suo impegno e il suo sorriso. La notizia della morte di Pietro Arcadio ha suscitato commozione tra la comunità locale, che lo ricorda con affetto.

Tarantini Time Quotidiano Monteiasi perde uno dei suoi volti più amati. È morto Pietro Arcadio, 88 anni, conosciuto da tutti come il “Babbo Natale” dei bambini, figura che per anni ha regalato sorrisi e momenti di gioia ai più piccoli, vestendo i panni del personaggio simbolo del Natale anche grazie alla sua lunga e candida barba bianca, divenuta nel tempo un tratto inconfondibile della sua immagine. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione non solo a Monteiasi, ma anche tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo e condividere con lui occasioni di festa, di incontro e di comunità. Pietro Arcadio era considerato da molti una presenza familiare, rassicurante, capace con semplicità di lasciare un segno nei ricordi di intere generazioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Monteiasi piange Pietro Arcadio, il “Babbo Natale” dei bambini

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