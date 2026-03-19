Il presidente della Repubblica ha lanciato un monito sull’Unione europea, affermando che le sue fondamenta non cederanno agli attacchi di chi vuole smantellarla. A Roma, il 19 marzo 2026, ha sottolineato che l’Europa si basa sulla dignità umana, sulla solidarietà e sui valori civili, ribadendo l’importanza di difenderne l’unità e i principi fondamentali.

Roma, 19 marzo 2026 – “L'Europa trova il suo fondamento nella dignità umana, nella solidarietà, nei valori civili. Si tratta di pilastri solidi, con radici profonde, cementati da secoli di pensiero illuminato e da un'etica condivisa. In queste fondamenta abbiamo fiducia: non cederanno agli attacchi di quanti vorrebbero smantellare la costruzione europea”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio magistralis seguita al conferimento del dottorato honoris causa da parte dell'Università di Salamanca, alla presenza del re di Spagna Filippo VI. Il presidente della Repubblica ha esortato i... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Monito di Mattarella: “Fondamenta Ue non cederanno agli attacchi di quanti vogliono smantellarla”

Articoli correlati

Mattarella: «Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli. Ue sia rigorosa contro antisemitismo». La senatrice: «Non si usi Gaza contro il giorno della Memoria»Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto le celebrazioni del Giorno della Memoria al Quirinale per esprimere pubblicamente sostegno...

Leggi anche: “Le correnti hanno ignorato il monito di Mattarella”. Parla Andrea Mirenda (Csm)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina

Approfondimenti e contenuti su Monito di Mattarella Fondamenta Ue non...

Argomenti discussi: Basta guerre: l’appello delle donne agrigentine a Mattarella, Meloni ed a Papa Leone.

L’Italia tra emergenza e riforme: il monito di Mattarella e la battaglia finale sul ReferendumIn questo mercoledì 18 marzo 2026, l'agenda politica e sociale italiana è segnata da un profondo senso di urgenza che attraversa i palazzi del ... dailyexpress.it

REFERENDUM | Sì-No, la polarizzazione (inevitabile) non dimentichi il monito di MattarellaIl sì e il no al referendum costituzionale dovrebbero avere sparato tutte le loro munizioni. Probabile che il voto di pancia avrà la meglio ... ilsussidiario.net