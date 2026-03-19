Durante i Mondiali, il presidente della FIFA ha dichiarato che il calcio può aiutare a promuovere la pace, anche se non può risolvere i conflitti geopolitici. Un ex presidente degli Stati Uniti ha minacciato l’Iran, mentre il numero uno della FIFA ha affermato che la Coppa del Mondo può servire a costruire ponti tra le nazioni. La situazione rimane complessa e al centro dell’attenzione globale.

“La Fifa non può risolvere i conflitti geopolitici, ma ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio e della Coppa del Mondo Fifa per costruire ponti e promuovere la pace, poiché i nostri pensieri vanno a coloro che soffrono a causa delle guerre in corso”. Queste le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino in una nota al termine del consiglio della federazione internazionale che si è svolto oggi. La guerra in continua, il Medio Oriente è in fiamme, Trump ‘ minaccia ‘ l’Iran a proposito della loro presenza ai Mondiali di giugno che si giocheranno tra Usa, Canada e Messico, ma Gianni Infantino continua a fingere che sia tutto ok dal suo universo parallelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, Trump ‘minaccia’ l’Iran e Infantino continua a vivere in un universo parallelo: “Il potere del calcio per promuovere la pace”

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