Mondiali Indoor le possibili medaglie per l’Italia | Furlani Battocletti e Dosso chi arriva meglio

I Mondiali Indoor di atletica si svolgono in Polonia questo fine settimana e tra gli atleti italiani ci sono Furlani, Battocletti e Dosso, pronti a competere per una medaglia. Furlani gareggerà nei 200 metri, Battocletti nella marcia e Dosso nei salti. La competizione vede la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale, con le prove che si svolgeranno su più discipline.

I Mondiali Indoor di atletica si terranno in Polonia questo weekend: le possibili medaglie per l’Italia e cosa aspettarsi Lo scenario di Torun ospiterà i Mondiali Indoor di atletica in Polonia il prossimo weekend e ci si attende spettacolo dopo le prime prove della stagione e verso l’estate, quando il coperto sarà solo un ricordo. L’Italia ha tutti gli strumenti per fare bene fin da subito e con alcuni dei migliori atleti nelle loro discipline. Come non partire da Mattia Furlani. Il campione del mondo in carica di salto in lungo ha uno score impressionante in quest’inizio di stagione, dato che ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato. È pronto un grande duello con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che ha raggiunto 8. 🔗 Leggi su Sportface.it

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