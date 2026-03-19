Mondiali indoor atletica 2026 | i grandi assenti dell’Italia Jacobs Tamberi e qualche defezione

Alle prossime gare mondiali indoor di atletica, in programma a Torun dal 20 al 22 marzo 2026, l’Italia sarà presente con alcuni dei suoi atleti più noti, ma mancheranno alcuni grandi nomi come Jacobs e Tamberi. La manifestazione vedrà la partecipazione di varie nazionali e atleti, mentre alcuni sportivi italiani hanno deciso di non prendere parte all’evento.

L’Italia andrà a caccia di diverse medaglie di spessore ai Mondiali Indoor 2026, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento più importante della stagione in sala con diverse punte di diamante, tra cui spiccano Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Nadia Battocletti (3000 metri), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo), Zaynab Dosso (60 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso). Nella nutrita spedizione tricolore (26 atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne) ci saranno però alcune assenze di rilievo, a cominciare da Marcell Jacobs e Gianmarco... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali indoor atletica 2026: i grandi assenti dell’Italia. Jacobs, Tamberi e qualche defezione Articoli correlati Mondiali atletica indoor 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Furlani, Dosso, Battocletti e tanti assi nella manicaL’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor: tante punte di diamante, arriva il debutto di una giovanissimaL’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Tutti gli aggiornamenti su Mondiali indoor Temi più discussi: Campionati del mondo di atletica indoor 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming. Mondiali atletica indoor 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Furlani, Dosso, Battocletti e tanti assi nella manicaL'Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Le ... oasport.it Mondiali indoor atletica 2026: i grandi assenti dell’Italia. Jacobs, Tamberi e qualche defezioneL'Italia andrà a caccia di diverse medaglie di spessore ai Mondiali Indoor 2026, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La ... oasport.it : La preview maschile dei Mondiali indoor di Torun. Il lunghista e il triplista in gara a un anno dall'oro di Nanchino. Nel triplo anche l'argento di Tokyo Dallavalle. Fabbri da leader mondiale del p - facebook.com facebook Azzurri, è il giorno della partenza per i Mondiali indoor di Torun DIRETTA TV su @RaiSport e @SkySport Arena da venerdì mattina alle 10 NEWS e ORARI su fidal.it #WorldIndoorChamps x.com