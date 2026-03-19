Due medici dell’ospedale Monaldi di Napoli sono stati accusati di falso nell’ambito delle indagini sulla morte di Domenico Caliendo, un bambino di due anni deceduto dopo un fallimento del trapianto di cuore. Nel frattempo, è stata creata una fondazione dedicata al piccolo. La posizione di altri tre medici coinvolti nel procedimento giudiziario si è invece alleggerita.

Si aggrava la posizione processuale di due dei sette medici indagati per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. All’accusa di omicidio colposo si è aggiunta quella di falso per aver modificato la cartella clinica del bambino. Intanto nasce la fondazione in suo ricordo. Servizio di Marco Bergamaschi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Monaldi, due medici accusati di falso. Nasce fondazione per il piccolo Domenico

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