Modifica del disciplinare dell’articolo 21 | Una scelta fatta per privilegiere i lavoratori

La maggioranza ha approvato una modifica al disciplinare dell’articolo 21, spiegando che si tratta di una decisione volta a favorire i lavoratori e il loro ruolo. La delibera è stata votata in consiglio, con l’intento di cambiare le regole e mettere al centro le esigenze del mondo del lavoro. La modifica è stata presentata come una scelta politica destinata a privilegiare chi lavora.

Una scelta fatta per privilegiare lavoro e lavoratori. Questa l’idea su cui la maggioranza ha deciso di compiere la sua scelta politica, attraverso l’approvazione della delibera di modifica del disciplinare dell’articolo 21. "Lo abbiamo fatto con senso di responsabilità - commenta con soddisfazione il gruppo della maggioranza consiliare - scegliendo la strada del confronto, dell’ascolto e anche quella del dibattito con tutto il territorio, perché consapevoli di stare affrontando un argomento che riguarda una parte importante della nostra comunità. Il fatto che tante persone, tanti lavoratori, martedì sera siano stati fino a tardi in consiglio comunale lo dimostra". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Modifica del disciplinare dell’articolo 21: "Una scelta fatta per privilegiere i lavoratori" Articoli correlati I progetti dell’articolo 21 . Museo della cava di Gioia bocciato dal ComuneLa giunta boccia il progetto ‘Museo delle Cave di Carrara’ presentato dalle società concessionarie Marmi Carrara Gioia, Cooperativa Cavatori di Gioia... Aral, “colpo ai diritti dei lavoratori”: sindacati denunciano una modifica di legge«Esprimiamo forte preoccupazione e denunciamo una grave disparità di trattamento nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della Giunta... Contenuti utili per approfondire Modifica del disciplinare dell'articolo... Temi più discussi: Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No; Capire il Referendum sul Csm. Le 3 modifiche costituzionali. Ecco i motivi del Sì e del No; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Dividi et impera. Il referendum che interroga l’equilibrio costituzionale. Modifica del disciplinare dell’articolo 21: Una scelta fatta per privilegiere i lavoratoriUna scelta fatta per privilegiare lavoro e lavoratori. Questa l’idea su cui la maggioranza ha deciso di compiere la ... lanazione.it Vino Toscana Igt, ok alla modifica del disciplinareVia libera del Comitato Nazionale Vini del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) alle modifiche del disciplinare di produzione del vino Toscana Igt. Un passa ... agroalimentarenews.com La consigliera regionale M5S evidenzia i rischi della legge che modifica l’assetto gestionale del Consorzio unico calabrese: passività non risolte dei vecchi enti e potenziale isolamento finanziario, con i lavoratori come primo nodo critico - facebook.com facebook