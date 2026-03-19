Modena | 24 gol subiti record difensivo in Serie B

Il Modena ha registrato il record difensivo in Serie B con 24 gol subiti dopo trenta partite, superando il Palermo che ne ha incassati 25. La squadra si trova in testa alla classifica per la miglior difesa del campionato, mantenendo questa posizione grazie alle prestazioni finora disputate. La differenza tra le due squadre è di un solo gol.

La squadra del Modena ha raggiunto la vetta della classifica difensiva in Serie B con soli 24 gol subiti dopo trenta giornate, superando il Palermo che ne ha incassati 25. Questa solidità si è concretizzata con due pulite consecutive e un totale di quattordici clean sheet nella stagione attuale, segnando un netto miglioramento rispetto all’anno precedente dove i risultati erano ben diversi. L’impegno successivo vedrà i gialloblu affrontare il Catanzaro in trasferta a Lamezia Terme, una sfida cruciale per mantenere la sesta posizione e tentare l’inseguimento del quinto posto occupato dai calabresi. La partita si svolgerà domani sera allo stadio Ceravolo contro una formazione che nelle ultime sette giornate ha messo a segno ben diciassette reti, rappresentando quindi una prova di fuoco per la difesa modenese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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