Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato i file aggiornati sulla mobilità dei docenti per il 2026, indicando quali posti saranno disponibili dopo i pensionamenti. Questi documenti forniscono dettagli sulle cattedre libere e sui turni che si libereranno nel prossimo anno scolastico, offrendo ai docenti un quadro chiaro per valutare le possibili assegnazioni. La pubblicazione aiuta a capire quali opportunità si presenteranno in vista delle future scelte di trasferimento.

Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti? Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna". L'articolo Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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