Mobilità | devono presentare domanda i docenti con nomina giuridica 2025 26 che hanno scelto la provincia e devono ottenere la sede di titolarità
Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, si è parlato della mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. È stato sottolineato che i docenti con nomina giuridica 202526 che hanno scelto la provincia devono presentare domanda per ottenere la sede di titolarità.
Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, è stata affrontata una questione relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. L'articolo Mobilità: devono presentare domanda i docenti con nomina giuridica 202526 che hanno scelto la provincia e devono ottenere la sede di titolarità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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