Mobilità | devono presentare domanda i docenti con nomina giuridica 2025 26 che hanno scelto la provincia e devono ottenere la sede di titolarità

Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, si è parlato della mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. È stato sottolineato che i docenti con nomina giuridica 202526 che hanno scelto la provincia devono presentare domanda per ottenere la sede di titolarità.