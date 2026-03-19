Oggi alla Camera, Brahim Baya, portavoce del centro Rayan e della moschea Taiba, è stato ospite dei 5 Stelle. La discussione si è infiammata a causa di dichiarazioni sul lancio di missili iraniani e frasi considerate shock, che hanno attirato l’attenzione dei presenti. La presenza di Baya ha scatenato reazioni e ha portato alla ribalta un dibattito acceso sui temi trattati.

Siamo all’assurdo: dopo che Brahim Baya, il portavoce del centro Rayan e della moschea Taiba di Torino, ha elogiato i missili iraniani oggi, giorno in cui sarà ospite dei 5Stelle alla camera, ha rincarato la dose con un altro video: “Sta montando la polemica sul ‘viva i missili’ anche da parte di coloro che sono più vicini a me. Diciamo, a questi che mi criticano (riferendosi alle persone più prossime a lui ndr), perché ai criminali sionisti non rispondo, chi è che dovrebbe stabilire cosa possiamo dire e cosa non possiamo dire? Qualsiasi nostra parola può essere usata contro di noi, tanto vale usare tutte le parole che possiamo e dobbiamo usare nel momento in cui dobbiamo usarle”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili iraniani e frasi choc, nuova bufera su Baya: oggi ospite dei 5Stelle alla Camera

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