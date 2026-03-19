Miss Isabella incoronata tra gli appluasi

Al Grand Hotel Duchessa Isabella si è svolto il Gran Gala di lancio e concorso nobiliare, che ha visto la partecipazione di Miss Isabella, incoronata davanti a un pubblico di sostenitori. L’evento ha riscosso notevole attenzione, attirando numerosi spettatori e appassionati. La serata si è conclusa con applausi per tutti gli ospiti presenti, in un’atmosfera di festa e celebrazione.

Grande successo per il Gran Gala di lancio e concorso nobiliare che si è svolto all’Hotel Duchessa Isabella. La ferrarese Sara Novi eletta vincitrice. Ferrara ha accolto con grande successo il concorso ’Miss Duchessa Isabella’, negli eleganti ambienti dell’Hotel & Spa Duchessa Isabella, antica dimora che richiama il fascino rinascimentale della famiglia Estense. La diciannovenne ferrarese, Sara Novi, è stata incoronata vincitrice nell’edizione di lancio di questo concorso. La vincitrice si aggiudica anche il corso di portamento alla nuova Royal Fashion Academy, che quest’anno nascerà tra le mura dell’Hotel Duchessa Isabella. Altre due... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Miss Isabella incoronata tra gli appluasi Articoli correlati Sfilata e aperitivo di gala nella dimora estense: c'è il concorso ‘Miss Duchessa Isabella’Ferrara si prepara a vivere una serata di bellezza con il concorso ‘Miss Duchessa Isabella’, in programma sabato 14, negli ambienti dell’Hotel... Sfilata e cena di gala nella dimora estense: al via il concorso ‘Miss Duchessa Isabella’Ferrara si prepara a vivere una serata di bellezza con il concorso ‘Miss Duchessa Isabella’, in programma sabato 14, negli ambienti dell’Hotel... Approfondimenti e contenuti su Miss Isabella Discussioni sull' argomento Miss Isabella incoronata tra gli appluasi; Sara Novi incoronata Miss Duchessa Isabella nella serata di gala a Ferrara; Miss Duchessa Isabella 2026 è Sara Novi; Ferrara celebra eleganza e talento con il concorso Miss Duchessa Isabella. Miss Isabella incoronata tra gli appluasiSara Novi vince il concorso dedicato alla duchessa d’este. Durante la serata le partecipanti hanno sfilato in passerella ... ilrestodelcarlino.it L' Attore Cinematografico ALBERTO PETROLINI Principe di Parma Special guest star al Hotel & Spa Duchessa Isabella Ferrara con Sara Novi la vincitrice del concorso miss Duchessa Isabella Dottoressa Mary Ferrari Direttrice Generale Ufficio Stampa & Man - facebook.com facebook Ferrara celebra eleganza e talento con il concorso “Miss Duchessa Isabella” x.com