Miro Tabanelli ha conquistato la vittoria nell’ultima gara di Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. La competizione ha visto Tabanelli prevalere sugli avversari in una gara molto seguita, che è stata tra le protagoniste anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Non sono stati segnalati problemi o controversie durante l’evento e i risultati sono stati ufficializzati.

Miro Tabanelli ha vinto l’ultima gara della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle che è stata grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 21enne emiliano ha trionfato sulle nevi di Tignes (Francia) e ha così ottenuto il suo primo successo in questa specialità nel massimo circuito internazionale itinerante, impresa già riuscita tredici mesi fa alla sorella Flora (bronzo olimpico nel Big Air). L’azzurro si era già imposto nel Big Air un anno fa proprio in questa località transalpina e oggi si è replicato nell’altra specialità, togliendosi la soddisfazione di precedere addirittura il Campione Olimpico e facendo risuonare l’Inno di Mameli nelle battute conclusiva di una stagione indimenticabile per il freestyle tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Miro Tabanelli vince in Coppa del Mondo: “Le cose sembravano non andare al meglio, ma le sensazioni…”

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