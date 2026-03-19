Un ex giocatore del Parma ricorda il momento in cui la sua squadra fermò il Milan degli Invincibili. Racconta che l'Inter aveva mostrato interesse per lui, ma alla fine non si trasferì. Ricorda anche che il Parma sfiorò la vittoria dello scudetto, anche se gli avversari si dimostrarono più forti. Le sue parole ripercorrono un passato di sfide e ambizioni nel calcio italiano.

Il valore del calciatore era notevole, i valori dell’uomo lo sono molto di più. Non a caso il suo modello era Gaetano Scirea. Lorenzo Minotti è una persona grata per le cose belle che ha avuto dalla vita e che ha coltivato con amore, passione, dedizione e altruismo dentro e fuori dal campo. Da bambino era un trequartista ("Centravanti arretrato, si diceva all’epoca"), poi è diventato un libero: parola dolce, che profuma di calcio di una volta. Una sola espulsione in 202 partite di A ("Il regolamento all’epoca concedeva qualcosa in più a noi difensori. Ero tosto ma non cattivo"), tanti momenti da ricordare. Wembley è il più bello? "Forse sì: lo stadio degli stadi e la consacrazione internazionale per il Parma che vinse la Coppa delle Coppe contro l’Anversa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Minotti: "Il mio Parma fermò il Milan degli Invincibili. Mi voleva l'Inter ma..."

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