Milly Carlucci, conduttrice di “Canzonissima”, ha parlato del trasloco dello show, definendolo un trauma, ma ha anche annunciato che ora c’è una canzone molto apprezzata. La presentatrice è tornata su BubinoBlog a pochi giorni dalla prima puntata, in programma sabato 21 marzo su Rai1. La sua intervista si concentra sui cambiamenti recenti e sull’atteso ritorno televisivo del programma.

Milly Carlucci torna su BubinoBlog come tradizione a pochi giorni dalla premiere dei suoi show. Stavolta è il turno di “Canzonissima”, il celeberrimo show che riparte sabato 21 marzo su Rai1. Quando è nata l’idea di riportare in tv Canzonissima? Ci aspettavamo i vip sui pattini o mascherati. Mi sarebbe piaciuto sia fare Notti sul Ghiaccio che il Cantante Mascherato, che sono stati due programmi di qualità e di successo, ma non tutti erano convinti. Così insieme al mio gruppo, alla Rai e alla Ballandi abbiamo deciso di virare su qualcosa di completamente diverso. Abbiamo unito la suggestione di un titolo così importante ad un format completamente nuovo e originale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: “IL TRASLOCO DI BALLANDO È UN TRAUMA MA ORA C’È CANZONISSIMA”

Articoli correlati

Milly Carlucci pronta per Canzonissima: l’entusiasmo è tanto ma anche l’ansia da prestazioneIl 21 marzo parte Canzonissima, Milly Carlucci riporta in auge un programma che andava in onda più di 40 anni fa.

Approfondimenti e contenuti su MILLY CARLUCCI

Discussioni sull' argomento MILLY CARLUCCI: IL TRASLOCO DI BALLANDO È UN TRAUMA MA ORA C'È CANZONISSIMA; MILLY CARLUCCI | IL TRASLOCO DI BALLANDO È UN TRAUMA MA ORA C’È CANZONISSIMA.

Le ho scritto: Milly Carlucci gelida su Selvaggia Lucarelli al GF VIP, le sue paroleMilly Carlucci si esprime per la prima volta su Selvaggia Lucarelli al GF VIP: parla del loro rapporto e chiarisce ogni dubbio su possibili tensioni tra i due programmi. rds.it

VINCITORI RIPESCAGGIO BALLANDO CON LE STELLE 2025, CHI SONO/ Trionfano Francesca Fialdini e Giovanni PerniceVincitori ripescaggio Ballando con le stelle 2025, chi sono? Francesca Fialdini con Giovanni Pernice certi? Milly Carlucci anticipa nome Non ci sono grandi sorprese al ripescaggio di Ballando con le ... ilsussidiario.net

«Sono pronta a tornare con Canzonissima su Rai 1 dal 21 marzo», annuncia Milly Carlucci. E questa sera sarà tra i volti che si alterneranno nello studio di Splendida Cornice, la trasmissione di Geppi Cucciari in onda alle 21. 20 su Rai 3. L’appuntamento di o - facebook.com facebook

Gli opinionisti di #Canzonissima sono poco polemici Milly Carlucci: “Non cerchiamo polemiche, nemmeno preventive. Non è il periodo adatto per avere una giuria polemica” Simona Izzo, probabilmente non sapendo di avere il microfono aperto: “Ogni riferim x.com