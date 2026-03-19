Milly Carlucci a Splendida Cornice

Stasera, giovedì 19 marzo, Geppi Cucciari conduce nuovamente Splendida Cornice, il programma di Rai 3 che combina divulgazione e intrattenimento. La trasmissione si presenta come uno spettacolo brillante, con Cucciari al volante di una serata che punta a intrattenere il pubblico con contenuti leggeri e coinvolgenti. La conduttrice è tornata a presentare questa edizione del varietà, che si svolge in prima serata.

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 19 marzo, al timone di Splendida Cornice, il varietà della prima serata di Rai 3 che unisce divulgazione e intrattenimento per uno spettacolo che vuole essere prima di tutto brillante. Anticipazioni e ospiti del 19 marzo 2026. Numerosi gli ospiti che si alterneranno nel corso della serata, dalla musica al cinema fino alla cultura. Tra questi Milly Carlucci, pronta a tornare da sabato 21 marzo su Rai 1 con lo storico show Canzonissima, e gli onnipresenti The Jackal nella formazione composta da Gianluca Colucci (Fru), Aurora Leone e Ciro Priello, alla conduzione di Stasera a Tetto Tardi su Rai 2. Presente anche l’attrice Martina Tinnirello, che con i The Jackal ha preso parte alla serie Pesci Piccoli – Un’Agenzia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Milly Carlucci a Splendida Cornice Articoli correlati SPLENDIDA CORNICE: GEPPI CUCCIARI CELEBRA MILLY CARLUCCI E CANZONISSIMAGeppi Cucciari al timone di Splendida Cornice torna con un nuovo appuntamento giovedì 19 marzo in prima serata su Rai3. Splendida Cornice: Jovanotti da Singapore e BelinelliLa trasmissione Splendida Cornice tornerà in onda su Rai 3 giovedì 12 marzo alle 21. Aldo Baglio e Virginia Raffaele, protagonisti ne La vita va così - Splendida Cornice 23/10/2025 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milly Carlucci Discussioni sull' argomento Geppi Cucciari torna con Splendida Cornice; Milly Carlucci rompe il silenzio sulla presenza di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip; Da noi a ruota libera Milly Carlucci interviene in diretta | l' annuncio che spiazza Francesca Fialdini; MILLY CARLUCCI: A CANZONISSIMA NIENTE CONCORRENTI. ECCO IL CAST COMPLETO. Splendida cornice, gli ospiti del 19 marzo: Milly Carlucci, i The JackalTra gli altri ospiti della serata ci saranno Dargen D'Amico e lo scrittore Paolo Di Paolo ... msn.com Milly Carlucci ha svelato la giuria di Canzonissima 2026: si chiamano i "Magnifici Sette" e tra loro ci sono Claudio Cecchetto, il discografico Giacomo Maiolini, Pierluigi Pardo, Francesca Fialdini, Simona Izzo e Riccardo Rossi. Due nomi sono ancora top secret. - facebook.com facebook Gli opinionisti di #Canzonissima sono poco polemici Milly Carlucci: “Non cerchiamo polemiche, nemmeno preventive. Non è il periodo adatto per avere una giuria polemica” Simona Izzo, probabilmente non sapendo di avere il microfono aperto: “Ogni riferim x.com