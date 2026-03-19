Sabato si terrà la Milano-Sanremo, una delle classiche più importanti del ciclismo, con il ritorno di un noto corridore sul podio. La gara si svolge lungo il percorso tradizionale e rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati del settore. Contestualmente, è stata inaugurata la Walk of Fame a Sanremo Women, un nuovo spazio dedicato alle protagoniste del ciclismo femminile.

Inaugurata a Sanremo, sulla pista ciclabile sotto corso Imperatrice, la Walk of Fame dedicata ai protagonisti delle Classicissime. Lungo la passerella sono state posizionate le impronte dei vincitori della Milano-Sanremo e della Sanremo Woman 2025: Lorena Wiebes e Mathieu Van der Poel, oltre all'albo d'oro con i nomi dei corridori che si sono imposti in passato. È un percorso emozionale che consentirà a cittadini, appassionati e turisti di ripercorrere le imprese dei campioni che hanno scritto pagine indimenticabili di questa corsa storica. La Walk of Fame è stata inaugurata quest'anno nell'ottica di poter raccogliere le impronte dei vincitori di entrambe le prove, a seguito del ritorno in calendario della prova femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano-Sanremo e Sanremo Women: inaugurata la Walk of Fame

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